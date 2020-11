Corona-Impfungen: Infrastruktur soll Mitte Dezember stehen

Mainz Rheinland-Pfalz bereitet sich auf Hochtouren für Corona-Impfungen vor. Unklar ist aber noch, wann es einen Impfstoff gibt, in welchen Mengen, und wer, wann geimpft werden darf.

Die Infrastruktur für flächendeckende Corona-Impfungen soll in Rheinland-Pfalz ab Mitte Dezember startklar sein. Den ersten Corona-Impfstoff werde es aber voraussichtlich erst Anfang 2021 geben, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Freitag in Mainz. Für die Impfungen gegen das Coronavirus sei eine völlig neue Strategie notwendig. Geplant sind bis zu 36 Impfzentren - eins in jedem der 24 Kreise und der 12 kreisfreien Städte. Dazu kommen mobile Teams etwa für Pflegeheime.