Corona-Impfungen starten in Heimen am 27. Dezember

Ein Mann wird geimpft. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Mainz Ab 4. Januar sollen in den 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz die Corona-Impfungen beginnen. Schon vom 27. Dezember an - direkt nach Weihnachten - könnten in einem ersten Schritt Bewohner der Alten- und Pflegeheime von mobilen Teams geimpft werden.

Das teilte die Staatskanzlei in Mainz am Sonntag mit.