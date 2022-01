Corona : Neue Regeln für Genesene und Johnson-Geimpfte sorgen für Ärger

Trier Händler sind sauer wegen kurzfristiger Änderung bei 2G. Zahl der Neuinfektionen erreicht neuen Höchststand. Wie viele neue Fälle es in der Region tatsächlich gibt, ist unklar.

Auch dass alle, die einmal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, nicht mehr als vollständig geimpft gelten. Bislang hieß es, dass eine Impfung mit dem Vakzin zur Grundimmunisierung ausreiche und eine zweite Impfung mit einem anderen Impfstoff als Boosterung gelte. Nun brauchen die mit Johnson & Johnson geimpften Personen eine zusätzliche Booster-Impfung. Liegt die zweite Impfung länger als drei Monate zurück, gilt für diese Personen von nun an wieder die Testpflicht etwa in der Gastronomie.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an

Unterdessen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Erstmals seit Beginn der Pandemie meldeten die Gesundheitsämter über 100.000 neue Fälle an einem Tag. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 584. Auch in Rheinland-Pfalz wurden erneut Rekordwerte gemeldet, mit über 5000 Neuinfektionen – fast 400 in der Region. Die Zahl dürfte vermutlich noch höher liegen. Viele Gesundheitsämter wie das in Trier kommen nicht mehr hinterher, alle eingehenden Fälle zu rechtzeitig zu registrieren. Die Kontakt-Nachverfolgung wurde dort mittlerweile eingestellt. Während das Lua die Inzidenz für Trier mit 479 und für Trier-Saarburg mit 289 angibt, heißt es aus dem Trierer Gesundheitsamt, dass eine verlässliche Sieben-Tage-Inzidenz wegen des Meldeverzugs nicht angegeben werden könne.