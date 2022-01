Corona : Corona-Infektionen steigen weiter deutlich an: Über 500 neue Fälle in der Region

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht in der Region einen neuen Höchststand. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz erreicht erneut einen Höchststand. Landesweit wurden erstmals über 4000 Fälle an einem Tag gemeldet. Auch in der Region steigen die Zahlen weiter rasant an.

Mit 4542 neuen Corona-Fällen an einem Tag meldet das Landesuntersuchungsamt so viele Fälle wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz. Die landesweite Inzidenz steigt auf 438 (nach 405 am Vortag). 87 Prozent der Neuinfektionen gehen laut Landesuntersuchungsamt auf die Omikron-Variante zurück. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie hoch der Anteil der Covid-Patienten in den Kliniken ist, steigt von 2,85 auf 3,34.