Pandemie : Hoffen auf das Frühjahr: Zahl der Corona-Infektionen bleibt hoch

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Trier/Mainz Trotzdem treten an diesem Freitag umfassende Lockerungen in Kraft. Kliniken in der Region melden leichte Entspannung bei den Patienten, aber viele Ausfälle beim Personal.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ist überzeugt, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten ist: „Wir haben die Lage in Rheinland-Pfalz unter Kontrolle. Die Infektionszahlen gehen zurück“, sagte er am Mittwoch. Daher könne man die an diesem Freitag in Kraft tretenden Lockerungen etwa in der Gastronomie und bei Veranstaltungen vertreten.

Doch von einer wirklichen Entspannung ist in den Krankenhäusern in der Region noch nicht die Rede. Aus dem Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich heißt es, dass zwar die Zahl der intensivpflichtigen Covid-Patienten zurückgegangen sei (am Donnerstag wurden in der gesamten Region zwei Personen wegen Corona auf Intensivstationen versorgt). Dennoch bleibe die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch, da derzeit 20 Covid-Patienten behandelt werden müssten. Hinzu komme ein hoher Krankenstand beim Personal, der die Arbeit für alle, die weiter im Dienst sind, erschwere, sagt Klinik-Geschäftsführerin Ulrike Schnell. Auch im Trierer Mutterhaus macht der Corona-bedingte Personalausfall zu schaffen. Eine leichte Entspannung gebe es bei der Zahl der Corona-Patienten — aktuell werden 34 in der Klinik behandelt. 13 Covid-Patienten liegen im Brüderkrankenhaus in Trier, keiner davon auf der Intensivstation. Vier der Patienten sind aufgrund einer Covid-Erkrankung in der Klinik. Bei den anderen wurde die Infektion als Nebenbefund festgestellt. Trotzdem sei auch im Brüderkrankenhaus wegen vermehrten Personalausfällen die Lage angespannt.

Corona-Neuinfektionen auf hohem Niveau

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region verharrt auf hohem Niveau. Am Donnerstag wurden erneut mehr als 1000 weitere Fälle registriert. In Trier und Trier-Saarburg gehen die Zahlen leicht zurück. Am zweiten Tag in Folge ist am Donnerstag die landesweite Inzidenz weiter gestiegen, sie liegt jetzt bei 987. Klinik-Chefin Schnell geht davon aus, dass es infolge der zu Ende gegangenen Fastnachtsferien wieder mehr Infektionen geben wird. „Danach kommt mit dem Frühjahr dann hoffentlich wirklich eine entspanntere Phase.“

Der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, hält die Lage in den Krankenhäusern für beherrschbar. „Wir haben eine anhaltend stabile Infektionslage, die letztlich auch Lockerungen zulässt“, sagte er unserer Redaktion. Er ist dafür, die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln bis auf weiteres beizubehalten.