Fallzahlen : Corona-Inzidenz im Saarland bundesweit am dritthöchsten

Corona-Inzidenz im Saarland bundesweit am dritthöchsten

Saarbrücken Sei einem Monat sind die Corona-Zahlen im Saarland in die Höhe geschnellt. Dennoch: Ab Freitag müssen die meisten Bürger nun für Corona-Schnelltests zahlen.

Im Saarland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Am Donnerstag lag der Wert nach Angaben vom Robert Koch-Institut bei 842,7 - nachdem er vor einer Woche (23.6.) 702,0 betragen hatte. Am höchsten war die Inzidenz im Landkreis Merzig-Wadern mit 947,1, am niedrigsten im Stadtverband Saarbrücken (770,1). Die Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Allerdings liefert sie kein vollständiges Bild der Infektionslage.