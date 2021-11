Corona-Inzidenz im Saarland sinkt auf 69,4

Berlin/Saarbrücken Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland ist am Mittwoch auf 69,4 gesunken. Am Vortag hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch bei 74,3 gelegen. Das geht aus Daten des des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.11 Uhr) hervor.

Wegen des Feiertags Allerheiligen am Montag in fünf Bundesländern, darunter das Saarland, wurden zuletzt womöglich weniger Infektionen gemeldet. In den Tagen davor war die Inzidenz stets gestiegen.