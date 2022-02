Corona-Inzidenz im Saarland sinkt leicht auf 1371,6

Saarbrücken Binnen eines Tages sind im Saarland 938 Corona-Infektionen und 13 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervor (Stand 3.21 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, ging demnach abermals leicht zurück und lag nun bei 1371,6 nach 1375,5 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie gab es im Bundesland 147 161 bestätigte Corona-Fälle. 1384 Menschen starben an oder mit dem Virus.