Corona-Inzidenz im Saarland steigt auf 71,6

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Berlin/Saarbrücken Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland ist am Sonntag auf 71,6 gestiegen, liegt aber weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Am Samstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 69,8. Am Sonntag vergangener Woche waren es 53,4. Das Robert Koch-Institut (RKI) registrierte innerhalb eines Tages bis Sonntagmorgen 109 neue Corona-Fälle (Stand 3.23 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten im Saarland blieb nach RKI-Angaben unverändert bei 1066. Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden 20 erwachsene Covid-19-Patienten auf Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser behandelt (Stand 10.50 Uhr). Zehn von ihnen wurden beatmet.