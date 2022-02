Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz erneut leicht gesunken

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag erneut leicht gesunken. Das Landesuntersuchungsamt erfasste 1100,2 auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Freitag waren 1141,2 Ansteckungen gemeldet worden, nachdem am Tag zuvor der bisheriger Höchststand von 1144,8 Infektionen erreicht worden war.

Die Gesundheitsämter registrierten am Samstag 2657 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 11.10 Uhr). Die Zahl der gleichzeitig mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen lag bei 143.238. Registriert wurden ein weiterer Todesfall eines Covid-19-Patienten, insgesamt sind es nun 4866. Die Hospitalisierungsinzidenz ging auf 6,02 zurück. Dieser Wert zeigt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Samstag in der Stadt Worms mit 1838. Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße mit 482.

