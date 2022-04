Neuinfektionen : Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz gestiegen

Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag auf 866,8 gestiegen. Das ist nach Daten des Landesuntersuchungsamts etwas mehr als am Vortag (862,6). Die Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Die Gesundheitsämter registrierten am Sonntag 969 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand 11.10 Uhr). Es ist davon auszugehen, dass noch Nachmeldungen erfolgen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um einen Fall auf 5463.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 6,17 auf 6,21. Die für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Größe gibt die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten in Krankenhäuser binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

© dpa-infocom, dpa:220424-99-24132/2

(dpa)