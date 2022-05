Pandemie : Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt weiter

Koblenz Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Pandemie ist in Rheinland-Pfalz weiter gesunken. Der Wert lag am Montag bei 598,2 pro 100.000 Einwohner - nach 718,7 am vergangenen Freitag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand jeweils 14.10 Uhr).

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug am Montag 4,42 pro 100.000 Bürger nach 6,55 am Freitag. Dem LUA zufolge gab es von Freitag bis Montag 5188 neue bestätigte Corona-Fälle. Neun weitere Menschen starben in dieser Zeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit lag die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz vor gut zwei Jahren am Montag bei 5525.

Die Gesundheitsämter melden seit Anfang Mai 2022 die Infektionszahlen von Wochenend- und Feiertagen erst am folgenden Arbeitstag. Dadurch kann es zu Verzerrungen der Zahlen kommen.

