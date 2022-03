Pandemie : Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder

Ein medizinischer Mitarbeiter führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist am Sonntag in Rheinland-Pfalz wieder gestiegen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes lag der Wert der Infektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 1131,1. Am Samstag war dieser Wert leicht gesunken.

Er lag bei 1090,5 nach 1101,6 am Freitag. Zuvor war die Kennzahl für die Infektionsdynamik acht Tage lang unter 1000 geblieben.

Die Gesundheitsämter erfassten 2912 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand 11.10 Uhr). Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen ging auf 140.348 zurück. Die Hospitalisierungsinzidenz sank geringfügig von 6,65 auf 6,55. Dieser Wert zeigt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an. Zudem wurde ein weiterer Todesfall eines Covid-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 5049 erhöhte.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser lagen am Sonntag (Stand: 11.05 Uhr) 86 erwachsene Covid-19-Patienten, von denen 34 beatmet werden mussten, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht.

© dpa-infocom, dpa:220306-99-407293/3

(dpa)