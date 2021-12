Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz verharrt auf hohem Niveau

Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Mainz Die Entwicklung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen Tagen kaum verändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen sank am Montag leicht von 319,9 auf 318,4 - knapp unter dem am Freitag erreichten bisherigen Höchststand.

Die Gesundheitsämter erfassten 2023 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr). Aktuell mit Sars-Cov-2 infiziert sind demnach 36 202 Menschen.

Die Hospitalisierungsinzidenz sank weiter von 3,84 auf 3,38 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten, bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um zwölf auf 4336.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen gab es zum Wochenbeginn in Neustadt an der Weinstraße mit 666,0 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Danach folgten die Stadt Speyer (634,6), der Kreis Germersheim (606,2) und die Stadt Worms (579,9). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 171,9 im Kreis Bitburg-Prüm.