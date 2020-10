Corona-Kabinett berät über Maßnahmen

Mainz Die einschneidenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Corona-November beschäftigen die rheinland-pfälzische Landesregierung auch am Donnerstag. Es geht vor allem um die schnelle Umsetzung der bundesweiten Regeln zwischen Hunsrück und Pfälzer Wald.

Über die von Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie berät das rheinland-pfälzische Kabinett am heutigen Donnerstag. An der notwendigen Rechtsverordnung für die strengen Maßnahmen wird weiter mit Hochdruck gearbeitet, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte. Die Beschränkungen der Kontakte auf maximal zwei Hausstände und zehn Personen sowie die Schließung von Gastronomie, Sport- und Freizeiteinrichtungen gilt von Montag an für den ganzen November. Die SPD-Politikerin spricht darüber im Bundestag - nach der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dabei geht es um die Sicht der Bundesländer bei der Bekämpfung der Pandemie.