Corona-Krise bedroht Tourismusbranche: Vor allem in Städten

Mainz Die Corona-Krise bedroht die Tourismusbranche. Rheinland-Pfalz will jetzt vor allem in ländlichen Regionen vom wachsenden Inlandstourismus profitieren. Doch das reicht nach Einschätzung von Fachleuten nicht.

Viele Tourismusbetriebe in Rheinland-Pfalz sind nach Einschätzung von Fachleuten bedroht - trotz der Öffnung von Gastronomie und Hotellerie in der nächsten Woche. „Wir können diese Tourismussaison nicht mehr retten. Die Einbrüche sind viel zu hoch“, sagte der geschäftsführende Direktor des Städtetags, Michael Mätzig, am Freitag in der Enquete Kommission Tourismus des Landtags. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga beziffert den Ausfall für Gastgewerbe und Tourismus von Mitte März bis Mitte Mai auf rund zwei Milliarden Euro.