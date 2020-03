ARCHIV - 04.03.2015, Bayern, Nürnberg: «Wartezimmer» ist auf einer Tür eines leeren Wartezimmers in einer Hausarztpraxis zu lesen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) vermitteln seit drei Jahren gesetzlich Versicherten telefonisch Termine bei Fachärzten. Terminservicestellen sollen innerhalb einer Woche einen Facharzttermin in zumutbarer Entfernung vorschlagen, auf den man nicht länger als vier Wochen warten muss. (zu dpa "Krankenkassen helfen bei der Suche und Terminen") Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Daniel Karmann

Trier Hausärzte loben, wie die Region mit der Krise umgeht.

Beide loben, wie Politiker, Behörden oder Krankenhäuser in der Region auf die Krise reagieren. „Hut ab“, sagt Abert. Im Schnitt einer von 20 Patienten, die er auf Corona testete, hatte das Virus. „Wir haben hier zum Glück noch keinen Flächenbrand. Wir können Corona schaffen“, sagt er. Man müsse sich aber an die Spielregeln halten.

Die Kassenärztliche Vereinigung sei aktuell dabei, einen Pool von niedergelassenen Ärzten aufzubauen, die bei steigenden Fallzahlen in den Ambulanzen helfen oder Coronakranke zu Hause besuchen. In Gradels Gemeinschaftspraxis beispielsweise würde dann ein Arzt den Praxisalltag übernehmen, während der andere für Corona-Patienten da ist. Schon jetzt teilen sich die beiden Mediziner die Arbeit so auf, dass einer sich in Schutzkleidung um alle infektiösen Patienten kümmert, während der andere sich Bluthochdruck und Rückenproblemen widmet.