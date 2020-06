Corona-Krise bremst Arbeitsmarkt weiter aus

Auf einem transparenten Würfel ist das Logo der „Bundesagentur für Arbeit“ zu sehen. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Um Kündigungen zu vermeiden, beantragen mittlerweile Zehntausende Betriebe in Rheinland-Pfalz Kurzarbeitergeld. Dennoch steigt die Arbeitslosigkeit. Auch viele angehende Azubis spüren die Krise.



Die Folgen der Corona-Pandemie belasten weiter den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Mai noch einmal deutlich, wie am Mittwoch die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken mitteilte. Insgesamt waren zwischen Rhein und Mosel 125 100 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 7700 oder 6,5 Prozent mehr als im April. Im Vergleich zum Mai 2019 bedeutet die Zahl sogar ein Plus von 29 200 Arbeitslosen oder eine Zunahme von 30,4 Prozent.

Die Arbeitslosenquote stieg im Mai binnen Monatsfrist von 5,2 auf 5,5 Prozent. Im Mai 2019 hatte sie noch bei 4,3 Prozent gelegen. Zudem haben bislang rund 40 000 Unternehmen in Rheinland-Pfalz Kurzarbeit für insgesamt 452 000 Beschäftigte angezeigt. Dabei gleicht die Arbeitslosenversicherung einen Teil des Netto-Einkommensverlustes des Arbeitnehmers aus, der durch die vom Betrieb reduzierte Arbeitszeit entsteht. Wie viel tatsächlich kurzgearbeitet wurde, steht nach Angaben der Regionaldirektion aber erst drei Monate später fest.

„Die wirtschaftlichen Auswirkungen, die durch die Corona-Pandemie hervorgerufen wurden, sind weiterhin in allen Bereichen spürbar“, sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Die damit verbundenen Unsicherheiten würden sich in der zurückhaltenden Nachfrage nach Arbeitskräften und in der geringeren Einstellungsbereitschaft der Unternehmen spiegeln. „Dies macht es den arbeitslos gemeldeten Personen schwer, direkt wieder Fuß am Arbeitsmarkt zu fassen“, sagte Schulz einer Mitteilung zufolge.

Die Unsicherheit der Unternehmen drücke sich auch in der rückläufigen Meldung von Ausbildungsstellen aus. So hätten seit Beginn des Beratungsjahres im Oktober 2019 rund 20 500 Jugendliche die Agenturen für Arbeit oder eines der Jobcenter bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Anspruch genommen. Dies waren rund 1100 oder 5,2 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Etwa 23 300 Ausbildungsstellen waren bislang gemeldet, das sind 2000 oder 8,0 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. „Wir appellieren an Unternehmen, die Ausbildung auch in Zeiten der Krise nicht zu verschieben - und an die Jugendlichen, mutig zuzugreifen“, betonte Schulz. Dies könne helfen, den künftigen Fachkräftebedarf zu sichern.

„Die Krise trifft zuallererst und am härtesten jene, die niedrig bezahlt und zu schlechten Bedingungen systemrelevante Schwerstarbeit leisten - in der Pflege, im Supermarkt, beim Ausliefern von Paketen“, sagte der Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Dietmar Muscheid, einer Mitteilung zufolge. Beifall vom Balkon reiche nicht. „Diese Beschäftigten brauchen endlich existenzsichernde Löhne, eine soziale Absicherung und gute Arbeit. Das sind wir ihnen schuldig.“

„Die Corona-Pandemie hat die Situation auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt binnen weniger Wochen komplett verändert“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die saisonal übliche Frühjahrsbelebung finde nicht statt - und könne die negative Entwicklung daher nicht bremsen.