Umwelt : 2020 wird wohl das wärmste Jahr in der Geschichte Europas

Trier Corona hat das Thema Klimawandel in den Hintergrund gedrängt. Doch fünf Jahre nach dem Pariser Abkommen steuert der Temperaturanstieg auf drei Grad zu. Eine der Folgen: Der Wald stirbt.

Mal wieder verzeichnete das Jahr Temperaturrekorde – unter anderem in Trier, wo am 9. August mit 38,6 Grad der heißeste Tag gemessen wurde. Zudem ist nahezu sicher, dass 2020 das wärmste Kalenderjahr Europas werden wird. Mal wieder gab es neben Hitzewellen auch Dürreperioden. Bereits im Sommer warfen Laubbäume ihre ersten Blätter ab. Viele Fichten stehen nun kahl und tot im Forst. Die Wälder sind so schwer geschädigt wie noch nie seit Beginn der Erhebungen vor 36 Jahren. Der Anteil kranker Bäume in Rheinland-Pfalz stieg von 82 auf 84 Prozent, heißt es im Waldzustandsbericht 2020. „Das Waldsterben hat erschreckende Dimensionen erreicht“, erklärt Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne), die Ende Dezember nach einem Beförderungsskandal zurücktritt. Seit 2018 sind mehr als elf Millionen Bäume wegen Trockenheit und Borkenkäferschäden abgestorben. Bei der Begutachtung war nur jeder sechste Baum (16 Prozent) gesund. Besonders stark haben die Schäden bei Eschen, Buchen, Lärchen und Fichten zugenommen. „Unser Wald ist sichtbares Opfer der Klimakrise“, sagte Höfken.