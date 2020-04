Corona-Krise: Dulig stellt Wirtschaft auf Durststrecke ein

Dresden „Existenzen retten, Verluste mildern, kraftvoll aus der Krise“: So hat Wirtschaftsminister Martin Dulig seine Rede zur Lage überschrieben. Er möchte einen „solidarischen Schutzschirm für Arbeit und Wohlstand“.

Ausdauer, Besonnenheit und Solidarität: Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat die Unternehmen in der Corona-Krise auf schwere Zeiten eingestimmt. Zugleich warb er am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag für Zusammenhalt und zog erste Lehren aus der Krise für die Zeit danach. „Es wird nicht so sein wie vorher. Alles andere wäre eine gefährliche Illusion“, sagte er. Langfristig werde es darum gehen, die Wirtschaft und den Sozialstaat so zu organisieren, dass Wohlstand und soziale Sicherheit mit einer „neuen Art zu wirtschaften“ gewährleistet werden können.

Laut Dulig hat die Globalisierung der Produktion den unerwarteten Stresstest nicht bestanden. „Lange Liefer- und Wertschöpfungsketten über Kontinente hinweg haben sich weltweit durchgesetzt, wenn sie kostengünstiger waren als kurze. Die Annahme, solche Ketten seien ebenso verlässlich, hat die Pandemie widerlegt.“ Es sei deshalb Zeit, Aspekte einer „überbordenden und kleinteiligsten internationalen Arbeitsteilung“ zu hinterfragen. Essenzielle Grundgüter sollten künftig wieder in heimischer Produktion hergestellt werden oder in kürzeren Lieferketten verfügbar sein, etwa bei europäischen Nachbarn.

In der anschließenden Debatte warf AfD-Fraktionschef Jörg Urban der Regierung vor, die Wirtschaft lahm gelegt und die Corona-Krise verschlafen zu haben. In vielen Bereichen hätte man maßvolle Abstandsregeln einführen können, dafür sei aber offenbar kein politischer Wille vorhanden gewesen. Politisches Versagen in Deutschland werde am Ende viele Unternehmen in die Insolvenz treiben. Zugleich beklagte er Eingriffe in die Grundrechte. Die AfD werde im Parlament einen zeitlich begrenzten Corona-Ausschuss beantragen, der öffentlich und wöchentlich tagen soll.