Interview : FDP-Bundesgeneral Wissing: „Nicht alle, die auf die Straße gehen, sind Aluhüte oder komplette Holzköpfe“

Corona-Politik besser erklären: Das fordert FDP-Bundesgeneral Volker Wissing. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mainz Der Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz fordert, Corona-Politik besser zu erklären, nicht im Hinterzimmer zu beschließen und private Selbsttests zu ermöglichen. 2021 fürchtet er im Land mehr Insolvenzen – aber weniger als in den Metropolen Deutschlands. Warum, das sagt er im Interview.

Weiterleiten Drucken Von Florian Schlecht und Carsten Zillmann

Politik in Corona-Zeiten? Da sieht Volker Wissing, FDP-Bundesgeneralsekretär aus Rheinland-Pfalz, noch viel Luft nach oben. Im Interview mit unserer Zeitung warnt er davor, Demonstranten zu diffamieren, fordert deutlich mehr Tests und spricht über Folgen für die Wirtschaft.

Herr Wissing, Lassen Sie uns das Gespräch mit einem Gedankenexperiment starten: Kollege Schlecht und ich reisen gemeinsam nach Spanien, ein Risikogebiet. Wir beide lassen uns bei Ankunft in Frankfurt auf Corona testen und sind negativ. Der einzige Unterschied: Herr Schlecht landet heute, ich ab 16. Oktober. Warum bin ich fünf Tage lang eine Gefahr für die Allgemeinheit, muss in Quarantäne, mich dann noch einmal testen lassen und der Kollege nicht? Interessiert sich das Virus für Stichtage?

Volker Wissing: Nein, das Virus interessiert sich nicht für Stichtage. Deshalb sind solche Dinge auch erklärungsbedürftig.

Können Sie die Regeln erklären?

Wissing: Es ist die typische Folge einer gesetzlichen Stichtagsreglung, die in diesem Fall auf der Erhöhung des Infektionsgeschehens basiert. Deshalb wurden die Regeln verschärft.

Ist es in Wahrheit nicht so, dass es nicht genügend Testkapazitäten gab, um alle Rückkehrer sofort zu testen? Also der Staat Grundrechte einschränkt, weil er es auch ein halbes Jahr nach Beginn der Pandemie nicht schafft, genügend Tests zur Verfügung zu stellen?

Wissing: Ja. Wir brauchen dringend mehr Testkapazitäten. Wir brauchen Schnelltests und wir müssen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum Selbsttest ermöglichen. Denn wir brauchen das Element der Eigenverantwortung, um diese Pandemie zu bekämpfen. Wir regulieren uns zu Tode, wenn wir ständig Regeln überprüfen und anpassen. Den Bürgern und auch den Regierenden wird schwindelig bei diesem Verfahren, wenn es noch monatelang so weiter geht. Das versteht auch am Ende niemand mehr.

Also Tests für alle?

Wissing: Ja, das macht Sinn, sobald diese verfügbar sind. Die Bürgerinnen und Bürger sollten die Möglichkeit haben, niederschwellig ohne groß zu diskutieren, ohne sich irgendwo anzumelden, Erklärungen oder Begründungen abzugeben, sich einem Test zu unterziehen. Damit könnten sie Verantwortung für andere übernehmen, wenn sie das Risiko sehen, selbst infiziert zu sein: Tests für alle wären sehr gut.

Stichwort: Grundrechtseinschränkungen. Was ist eigentlich aktuell das Ziel, das der Staat mit ihnen bezweckt?

Wissing: Die Wissenschaft sagt uns, dass die exponentielle Ausbreitung des Virus nach wie vor ein Risiko für unser Gesundheitssystem darstellt. Deswegen muss man den exponentiellen Anstieg von Infektionszahlen vermeiden. Damit bin ich einverstanden, grade wenn wir jetzt nach Berlin schauen.

Gutes Beispiel: Dort liegen die 7-Tage-Werte über der Grenze von 50. Auch in Mainz und Neuwied haben wir die orangefarbene Warnstufe erreicht. Das Gesundheitssystem ist aber weit von einem Einbruch entfernt, obwohl die Zahlen steigen...

Wissing: Also wir haben jetzt steigende Fallzahlen, aber zum Glück ist das Gesundheitssystem nach wie vor nicht überlastet. Allein, dass Sie diese Frage aufwerfen, zeigt, dass es Erklärungsbedarf gibt. Und insofern habe ich auch die Forderung erhoben, dass wir die Anordnung der epidemischen Notlage zurücknehmen und öffentliche Debatten, auch im Bundestag, zuzulassen. Es muss mehr erläutert werden. Gerade die obrigkeitsstaatliche Rhetorik von Herrn Söder ist völlig fehl am Platz. Zügel anziehen ist Mist. Wir müssen die Bürger in die Verantwortung nehmen. Und das geht nur, indem man ihnen die Maßnahmen erklärt.

Was müsste gerade jetzt erklärt werden?

Wissing: Man muss erklären, warum wir keine Überlastung des Gesundheitssystems haben und gleichzeitig Strengere Maßnahmen anordnen müssen, um die Ausbreitung der Pandemie zu begrenzen. Und wir müssen den Mut haben, auch unsinnige Reglungen früher auf den Prüfstand stellen.

Welche?

Wissing: In Berlin ist es so, dass die Menschen jetzt verpflichtet sind, auf den Fluren im Büro eine Maske zu tragen. Man hat ihnen aber vergessen zu sagen, warum das jetzt plötzlich erforderlich ist. Sie müssen dort eine Maske tragen, auch wenn sie auf einem breiten Flur niemanden begegnen. Das sind Dinge, die nicht sehr schlau sind. Ich halte es für viel sinnvoller, dass man den Menschen klar macht, warum in welcher Situation eine Maske getragen werden sollte und dann auch die Eigenverantwortung stärker mit ins Boot nimmt. Wenn ich nur ein Büro im Flur habe und weiß, ich begegne auf dem Weg zur Toilette niemandem, ist dieses Aufsetzen der Maske ein reines Symbol. Eine Handlung ohne jeden Zweck. Das führt am Ende zu mangelndem Verständnis für die Maßnahmen und zwangsläufig zu Widerstand. Der Widerstand in der Bevölkerung nimmt zu. Das muss man ernst nehmen. Und das kann man auch nicht lösen, indem man Kritiker als Idioten diffamiert oder sie in eine bestimmte politische Ecke stellt. Die Bürger und Bürgerinnen haben in einem freien Land einen Anspruch darauf, nachvollziehbar erklärt zu bekommen, warum welche Maßnahme erforderlich ist. Dafür fehlt der Bundesregierung offenbar die Zeit oder das Interesse.

Könnten Sie sich vorstellen, zu einer solchen Corona Demo zu gehen und dort mit Leuten zu sprechen? Oder ist das nicht Ihr Stil?

Wissing: Ich halte es für dringend erforderlich, dass wir diese Diffamierung beenden. Im Land der freien Meinungsäußerung ist es ein vornehmes Recht zu demonstrieren. Und es sind auch nicht alle, die auf die Straße gegangen sind, Aluhüte oder komplette Holzköpfe.

Kommen wir zurück zu den Maßnahmen: Die Infektionen steigen, aber es gibt kaum schwere Verläufe, die Todeszahlen bleiben niedrig, weil sich vor allem junge Menschen infizieren. Muss man nicht sagen: Wir müssen die vulnerablen Gruppen schützen?

Wissing: Sicher. All diese Fragen müssen wir stellen. Weshalb fahren die Regierungen die Anzahl der vorzuhaltenden Intensivbetten zurück, verschärfen aber andere Regeln? Ich will auch nicht mit dem Finger auf einzelne Leute zeigen. Wir sind alle nicht fehlerfrei unterwegs, befinden uns im Modus "Trial and Error". Wir wissen auch nicht wirklich, wie man mit so einer Pandemie am besten umgeht.

Von dort kamen auch die Aufforderungen, den Aufenthalt in privaten Wohnräumen zu reglementieren.

Wissing: Das haben wir im Land nicht mitgemacht. Es würde bedeuten, dass die Polizei ständig in jede Wohnung schauen kann. Dabei wird auch deutlich: Man kann nicht alles durch Verbote steuern. Wir können nicht in jedem Zugwaggon einen Polizeibeamten mitfahren lassen, der die Maskenpflicht kontrolliert. Ich kann auch Menschen nicht sagen: "Feiert einfach mal ein, zwei Jahre nicht. Mal gucken, wie es weitergeht." Das werden die nicht tun und sie tun es auch aktuell nicht überall. Berlin ist das beste Beispiel. Gerade in einer Pandemie gibt es deshalb nichts Wertvolleres, als das Verantwortungsgefühl der Menschen. Die Eigenverantwortung ist die wirksamste Maßnahme überhaupt, deshalb sollten wir sie gezielt ansprechen und stärken.

Der Virologe Hendrik Streeck sagt, Corona werde uns wahrscheinlich unser ganzes Leben lang begleiten. Schreiben wir jetzt für immer und ewig Namen auf Zettel, bevor wir im Lokal essen?

Wissing: Das wissen wir alle nicht, weil wir von politischer Seite doch gar nicht beurteilen können, wie sich die Pandemie entwickelt. Selbst die Fachleute können das nicht wirklich sicher abschätzen. Ich zweifle nichts an, was Experten uns raten. Wir arbeiten aber alle an einer Sache, bei der wir durch Erfahrung dazu lernen müssen. Umso wichtiger ist dann aber: Erklären, diskutieren, Kritik zulassen, für Geduld werben, Vertrauen gewinnen. Darin liegt die Kraft einer Demokratie. Die ist momentan ein Stück weit deaktiviert, weil Regierungen entscheiden und Diskussionen unerwünscht wirken.

Die kühlen Monate haben begonnen, viele Gastronomen fürchten erneute Einbußen. Wann dürfen wieder mehr Menschen in Kneipen, Bars und Restaurants?

Wissing: Mit Heizpilzen versuchen wir momentan, die Phase der Außengastronomie zu verlängern. Die Frage wird aber auf uns zukommen. Wir wissen: Wenn sich mehr Menschen in geschlossenen Räumen aufhalten, besteht ein höheres Infektionsrisiko und die Befürchtung vor steigenden Erkrankungen. Dann wird der Druck groß sein und ein Abwägungsprozess zwischen hohem Infektionsgeschehen und wirtschaftlichem Schaden für viele Branchen beginnen. Ich persönlich warne davor, die Wirtschaft vollständig lahmzulegen. Eine solche Maßnahme hätte gravierende Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Egal, in welche Richtung der Prozess steuert: er muss transparent sein und es muss frei diskutiert werden. Wir sollten so wenig wie möglich im Hinterzimmer entscheiden und keine Angst davor haben, dass das eigene Ergebnis auch einmal öffentlich infrage gestellt wird.

Rechnen Sie in Rheinland-Pfalz mit einer großen Pleitewelle, wenn ab Januar 2021 die Insolvenzantragspflicht wieder vollständig gilt?