Parteitag : FDP-Landeschef Volker Wissing warnt vor „Obrigkeitsstaat“ in Corona-Krise

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Der FDP-Landeschef und Bundesgeneralsekretär fordert, der Bevölkerung Corona-Einschränkungen besser zu erklären. Die Liberalen im Land haben ihr Wahlprogramm verabschiedet. Dort sprechen sie sich für „weltbeste Bildung“, 24-Stunden-Kitas und den A1-Lückenschluss aus.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat die Corona-Politik der Bundesregierung scharf kritisiert. Auf dem Landesparteitag der Liberalen wehrte sich der 50-Jährige dagegen, alle Gegner von Einschränkungen zu verunglimpfen und forderte die Politik auf, ihre Entscheidungen besser verständlich zu machen. Wissing kritisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für Wörter wie „Öffnungsorgien“ und sagte: "Ich will nicht von einer Kavallerie und aus den Hinterzimmern regiert werden. Wir sind ein freies Volk und wollen erklärt bekommen, was da passiert“, sagte Wissing, der Landeschef der rheinland-pfälzischen Liberalen ist und um bessere Ergebnis für die in Umfragen gebeutelte FDP kämpft.

"Bei allem Mainstream, sich hinter die Anordnungen von Angela Merkel und Markus Söder zu stellen, braucht es eine Partei, die sagt: Nein, wir wollen so wenig Grundrechtseingriffe wie möglich, nein, wir wollen keinen Obrigkeitsstaat", sagte Wissing unter tosendem Applaus der FDP-Delegierten beim Landesparteitag in Mainz. Unserer Zeitung sagte Wissing, Vorschläge von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), mehr Beteiligung an demokratischen Prozessen zu erreichen, „gehen in die richtige Richtung“. Das könne eine Stärkung der Parlamente aber nicht ersetzen.

Der Pfälzer – zugleich Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz – erteilte strikten Einschränkungen zugleich eine schroffe Absage. Wo das Infektionsgeschehen steige, müsse zwar regional gehandelt werden. „Wir wollen aber keine deutsche Einheitsregel, die das Leben in der Eifel einschränkt, weil Zahlen bei Markus Söder in Bayern nach oben gehen", entgegnete Wissing Rufen nach neuen Einschnitten. "Schulen", betonte er, "werden wir nicht mehr flächendeckend schließen können und wollen es auch nicht." Der FDP-Politiker räumte auch Fehler in der Corona-Politik ein. Die erste Vorgabe an Geschäfte, die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter zu begrenzen, „war nicht besonders schlau und faktisch nicht erklärbar“.

Um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, brauche es ein zweites Wirtschaftswunder. Das sei aber nur schaffen, wenn der Staat Unternehmen nicht dirigiere, sondern steuerlich entlaste. Ohne eine Steuerreform, betonte Wissing, werde es 2021 im Bund „keine Regierungsbeteiligung mit der FDP geben“.

Für das Land nennt er ein optimistisches FDP-Ziel: „Wir wollen ein zweistelliges Ergebnis einfahren. Das halte ich für realistisch, weil wir eine lebendige Partei sind und eine starke Frau an der Spitze haben.“ Weil Wissing inzwischen FDP-Bundesgeneral ist, soll Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt die Liberalen in die Landtagswahl am 14. März 2021 führen. Nominieren wird sie die Partei erst am 7. November.

Auf dem Parteitag in Mainz brachte Schmitt das Programm ein, mit dem die FDP überzeugen will. Ziel sei es, nach dem Meisterbonus in dieser Legislaturperiode die berufliche Bildung weiterzufördern. „Wir wollen ein Midlife-Bafög statt einer Midlife-Krise“, sagte Schmitt. Sie forderte, Berufsschulen besser auszustatten und zu digitalisieren. Die FDP-Frau vermied es, von der „weltbesten Bildung“ zu sprechen, die die Partei im Programm als Ziel verankert hat. In dem Papier steht auch der Wunsch, die Lebenswelt aller Eltern zu berücksichtigen und 24-Stunden-Kitas bei Schicht- und Nachtarbeit zu ermöglichen.

Den meisten Applaus der FDP-Basis bekam Schmitt für eine Verkehrsschelte gegen einen Koalitionspartner in Rheinland-Pfalz. „Wir sind nicht die Grünen, die aus städtischer Perspektive den Autoverkehr bekämpfen. Zu moderner Verkehrspolitik gehört, Individualverkehr im ländlichen Raum und den ÖPNV in den Städten zusammen zu denken.“ Die „grüne Trendsportart ,Stadt gegen Land’“ mache die FDP nicht mit. Im Programm bekennen sich die Liberalen daher zu regionalen Verkehrsprojekten wie dem Moselaufstieg in Trier und dem A1-Lückenschluss. Geht es nach dem rheinland-pfälzischen FDP-Landeschef und Wirtschaftsminister Volker Wissing, sollen in einigen Jahren Autos nahtlos von der Eifel nach Nordrhein-Westfalen brausen. „Der Lückenschluss der Autobahn 1 wird mit Nachdruck vorangetrieben. Ich rechne damit, dass wir das Baurecht in der ersten Jahreshälfte 2021 schaffen“, sagte Wissing in Mainz.

Die FDP sitzt in Rheinland-Pfalz mit SPD und Grünen in der Ampelkoalition. Eine Aussage, mit welchen Wunschpartnern die Liberalen im Falle eines erneuten Regierungseinzugs 2021 zusammenarbeiten wollten, äußerte sich die designierte Spitzenkandidatin Daniela Schmitt nicht. „Wer die FDP wählt, wählt kein Bündnis, nicht Jamaika, nicht die Ampel, nicht Schwarz-Grün, sondern liberale Politik“, sagte sie.