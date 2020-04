Corona-Krise : Hotels, Gastronomie, Reisebüros: Wir wollen auch wieder loslegen!

Trier Während CSU-Chef Markus Söder von einer „leisen Hoffnung“ für Pfingsten spricht, fordert der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing Öffnungen schon ab Anfang Mai.

Lichtblick am Horizont: CSU-Chef Markus Söder sieht eine „leise Hoffnung“, dass Restaurants und Hotels zu Pfingsten öffnen können. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) fordert, die Gastronomie ab Anfang Mai wieder unter Auflagen zu öffnen. „Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Gastro-Struktur, die dauerhaft Schaden nimmt, wenn wir Schließungen in die Länge ziehen“, sagte Wissing. Söders Vorschlag sei für Rheinland-Pfalz „nicht vorstellbar, weil Betriebe schon ein großes Opfer gebracht haben“. Wissing sprach von vielen familiengeführten, kleinen Betrieben, denen man schnell – so weit vertretbar – ein Signal geben müsse. „Wenn wir Unternehmen verlieren, können wir nicht einfach auf einen Knopf drücken und sie reaktivieren“, so der FDP-Politiker.