Corona-Krise: Landtagsausschuss tagt digital

Mainz Online statt von Angesicht zu Angesicht: Wegen der Corona-Krise tagt erstmals ein Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags digital. Das Thema ist - wie soll es anders sein - die Pandemie.

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz an dem neuen Coronavirus infizierten Menschen stieg bis Montag 10.00 Uhr auf 3917. Das waren 1,8 Prozent mehr als am Tag davor - ein deutlich schwächerer Zuwachs als eine Woche zuvor mit 5,5 Prozent. Bis Montag 10.00 Uhr hab es 33 Corona-Todesfälle, nach 32 am Sonntag. Darunter waren sieben in der Stadt Koblenz und vier im Westerwaldkreis.