Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Krankenhäuser in der Region melden Kurzarbeit an

Auch im Sankt-Josef-Krankenhaus in Hermeskeil sind derzeit weniger Betten belegt als üblich. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Trier Leere Betten, leere Kassen: Die Marienhaus-Kliniken fordern mehr finanzielle Unterstützung aus Berlin. Krankenhäuser haben weniger zu tun als üblich.

Es wirkt paradox: Die größte Sorge gilt in der Corona-Krise der Frage, ob die Kapazität der Krankenhäuser ausreicht. Ob es genug Betten, Geräte und Personal gibt, um alle Erkrankten gut zu versorgen. Und dennoch sehen sich die Kliniken der Marienhaus-Unternehmensgruppe nun gezwungen, Kurzarbeit anzumelden, um Kündigungen und Teil-Schließungen zu verhindern. „Es klingt erst einmal unlogisch“, sagt Sprecher Heribert Frieling. „Aber Gott sei Dank ist die Zahl der Corona-Patienten bisher in einem sehr überschaubaren Rahmen geblieben.“ Da die Marienhaus-Kliniken, zu denen auch die Häuser in Bitburg, Hermeskeil, Losheim und die Corona-Klinik in Gerolstein gehören, seit Mitte März zudem auf alle nicht zwingend notwendigen Behandlungen und Operationen verzichten, ist die Auslastung deutlich geringer als üblich. „Unsere Kliniken sind aktuell im Durchschnitt maximal zu 40 Prozent belegt“, heißt es in einer internen Information des Krisenstabs.

Wie viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden, steht laut Frieling noch nicht fest. Auch der Zeitpunkt ist offen. Das werde derzeit in jedem einzelnen Haus geprüft. Betroffen seien vor allem Abteilungen, die nicht unmittelbar zur Versorgung von Patienten benötigt würden: Zunächst Dienstleister und Verwaltung, dann Therapie und Rehabilitation. „Wenn die Belegung um die Hälfte gesunken ist, dann brauche ich nur noch die Hälfte des Küchenpersonals“, sagt der Pressesprecher. Wenn ganze Flure leer stünden, dann müsse man diese nicht mehr so oft putzen. Auch Sekretariate hätten derzeit weniger zu tun.

Aus genau den gleichen Gründen prüft derzeit auch das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich die Möglichkeit der Kurzarbeit im nicht-medizinischen Bereich. Auch in Wittlich ist nur etwa die Hälfte der Betten belegt. „Die Entscheidung fällt wahrscheinlich nächste Woche“, sagt Sprecherin Claudia Weiland. In anderen Kliniken der Region ist Kurzarbeit hingegen kein Thema. So bauen Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses St. Franziskus Saarburg nach Auskunft von Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen derzeit Überstunden ab, machen Urlaub oder helfen in anderen Bereichen aus. Auch das Brüderkrankenhaus Trier, das weiter wichtige Anlaufstelle für Notfallpatienten ist, sorgt in manchen Bereichen dafür, dass Überstunden- und Resturlaub abgebaut werden und gibt die Möglichkeit, „Minusstunden“ zu machen. Im Trierer Mutterhaus ist ebenfalls keine Kurzarbeit geplant.

Aber wäre es denn nicht möglich, dort, wo es genügend Betten und Personal gibt, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren? „Die Situation ist zu schwierig als dass wir das jetzt planen könnten“, sagt Frieling. „Stellen sie sich vor, mit den ersten Lockerungen kommt die Corona-Welle und es entstehen Engpässe ...“ Das gehe jetzt nicht. „Das ist eine ganz missliche Situation“, findet Frieling, dessen Konzern für 2020 mit einem Minus von mehr als 30 Millionen Euro rechnet, wenn sich nicht bald etwas ändert. „Es wäre schlimm, wenn nach der Pandemie nicht nur Tausende Tote zu beklagen sind, sondern auch die Krankenhäuser auf der Strecke bleiben“, sagt Frieling, der den Rettungsschirm der Bundesregierung als löchrig bezeichnet. In einem Brief stellt der Konzern daher Forderungen an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Pauschale von 560 Euro, die der Bund für freigehaltene Betten pro Tag zahle, reiche nicht aus – 700 Euro pro Tag müssten es sein.