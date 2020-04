Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen, Abstand halten : Corona-Krise - Maskenpflicht in Luxemburg - Was in der Region und in Luxemburg ab Montag gilt

Maskenpflicht in Luxemburg, in Deutschland wird das Tragen empfohlen. Foto: dpa/Robert Michael

Trier/Luxemburg Zwar öffnen heute wieder einige Geschäfte. Aber aus dem Haus darf man nur aus triftigem Grund. In Luxemburg gilt Maskenpflicht.



Auch Luxemburg wagt ab heute eine langsame Rückkehr in die Normalität. Zwar gelten wie auch in Deutschland weiterhin die bestehenden Ausgangsbeschränkungen. Aber in einigen Bereichen soll die Arbeit wiederaufgenommen werden. Etwa in der Baubranche. Anders als aber hierzulande bleibt ein Großteil der Geschäfte im Nachbarland weiterhin geschlossen. Nur Baumärkte und Gärtnereien dürfen ab heute wieder öffnen. Ein Termin, wann weitere Läden wieder aufmachen dürfen, steht noch nicht fest. Auch Restaurants und Hotels dürfen in Luxemburg genau wie in Deutschland auf unbestimmte Zeit ihre Türen nicht öffnen.

Während diesseits der Grenze lediglich „dringend“ empfohlen wird, einen Mund-Nasen-Schutz etwa beim Einkaufen zu tragen, führt Luxemburg ab heute eine Maskenpflicht ein. Und zwar überall dort, wo sich ein Zwei-Meter-Abstand nicht einhalten lässt. Die Pflicht gilt beim Einkaufen, auf der Post, in Banken und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hatte angekündigt, dass jeder Bürger des Landes bis zu fünf Masken zur Verfügung gestellt bekomme. Luxemburg verfüge über einen Vorrat von sechs bis sieben Millionen Masken, so Bettel.

Info Das ändert sich ab Montag Geschäfte und Kultur: Wieder zugelassen ist ab Montag der Einzelhandel auf Verkaufsflächen bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern – das entspricht etwa der Größe eines Handballfeldes. Größeren Geschäften ist es erlaubt, einen Teil ihrer Fläche abzutrennen. Unabhängig von ihrer Größe dürfen Fahrradgeschäfte, Autohändler sowie Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und Archive öffnen. Dabei gelten Abstandsregelungen wie die Begrenzung von einem Kunden auf zehn Quadratmetern. Eisdielen und Wochenmärkte: Zulässig ist ab Montag auch der Straßenverkauf von Eis. Die Händler auf Wochenmärkten dürfen ihr Sortiment erweitern. Dienstleistungen: Keine Änderungen gibt es vorerst bei Dienstleistungsbetrieben im Bereich der Körperpflege, bei denen der Mindestabstand von 1,50 Meter von Mensch zu Mensch nicht eingehalten werden kann. Die Verordnung zählt dabei auf: Friseure, Tattoostudios, Piercingstudios, Nagelstudios, Kosmetiksalons und Massagesalons. Freizeit: Die Außenanlagen von Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten dürfen wieder geöffnet werden. Dabei sind aber laut Regierung strenge Zutrittskontrollen erforderlich. Geschlossen bleiben unter anderem Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Restaurants, Speisegaststätten, Mensen, Kantinen, Cafés, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Museen, Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Internetcafés und Bordelle. Genauso wie Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen, Thermen, Solarien, Wellnessanlagen, Badeseen und Spielplätze. Krankschreibung: Patienten mit einer leichten Atemwegserkrankung müssen wegen einer Krankschreibung wieder in die Arztpraxis kommen. Eine Krankschreibung per Telefon ist nicht mehr möglich.

In Deutschland gibt es bislang keine einheitliche Maskenpflicht. Lediglich Sachsen hat diese für das gesamte Bundesland eingeführt. Auch einige Kommunen verlangen, dass die Fahrgäste in Bussen und Bahnen einen Mundschutz tragen. Die Ministerpräsidenten hatten sich vergangene Woche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lediglich darauf verständigt, das Tragen von sogenannten Alltagsmasken „dringend“ zu empfehlen. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ruft die Bürger dazu auf, dieser Empfehlung zu folgen: „Diese einfachen Masken dienen vor allem dem Fremdschutz. In Verbindung mit dem notwendigen Abstand und den geltenden Hygienevorschriften können sie einen zusätzlichen Schutz bieten.“ Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) appeliert: „Tragen Sie wann immer möglich, vor allem aber beim Einkaufen und bei der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs, eine sogenannte nicht-medizinische Alltagsmaske.“ In Trier rufen Geschäftsleute und auch der Oberbürgermeister ausdrücklich ebenso dazu auf, beim Einkaufen einfache Schutzmasken zu tragen.

Ab heute dürfen einige der Geschäfte wieder öffnen (siehe Info). Trotz der Lockerungen, dürften die Bürger nun nicht lockerlassen, sagte Dreyer. Es gelte weiterhin, mindestens anderthalb Meter Abstand zu halten. Das Virus sei tückisch. Dreyer: „Es dauert 14 Tage, bis wir sehen können, welcher Effekt durch die Lockerungen eintritt.