Corona-Krise reißt Finanzloch von zwei Milliarden Euro auf

Mainz Rheinland-Pfalz erhält in diesem Jahr voraussichtlich zwei Milliarden Euro weniger als geplant. Finanzministerin Ahnen kündigt einen zweiten Nachtragshaushalt an. Für die ebenfalls schwer getroffenen Kommunen soll es einen Rettungsschirm geben.

Die Folgen der Corona-Pandemie schneiden tief in die Finanzen von Land und Kommunen ein. Rheinland-Pfalz werde nach Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung in diesem Jahr zwei Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen als bislang geplant, sagte Finanzminister Doris Ahnen (SPD) am Donnerstag in Mainz. „Das ist nicht überraschend, aber es sind beträchtliche Größenordnungen. So etwas hatten wir noch nie im laufenden Haushalt.“ Ahnen kündigte einen zweiten Nachtragshaushalt an, der den Mindereinnahmen mit der Aufnahme von Krediten begegnen soll.