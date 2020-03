Corona-Krise: Rheinland-Pfalz stellt 3,3 Milliarden bereit

Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat einen Nachtragshaushalt über 3,3 Milliarden Euro beschlossen, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie entgegenzutreten. In dem Entwurf für das Ausgabengesetz seien 800 Millionen Euro für die aktuelle Krisenbewältigung enthalten, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Land nehme für das Paket auch eine Neuverschuldung in Kauf. Zunächst war für den Nachtragshaushalt ein Volumen von 650 Millionen Euro genannt worden. Der zusätzliche Haushalt soll am Freitag dem Landtag vorgelegt werden.

„Wir alle befinden uns mitten in einer historischen Herausforderung“, sagte Dreyer, die auch von einem „gesellschaftlichen Ausnahmezustand und einer großen Bewährungsprobe für unseren Staat“ sprach. „Deshalb hat das Landeskabinett einen Schutzschild für Rheinland-Pfalz beschlossen.“ Das Paket enthält neben tatsächlichen Ausgaben auch Mittel für Landesbürgschaften an Unternehmen, die wegen der Corona-Krise in Liquiditätsprobleme geraten.