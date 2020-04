Corona-Krise: Saarland prüft weitere Lockerungsmaßnahmen

Saarbrücken Im Saarland könnte es bald weitere Lockerungen der Einschränkungen wegen der Corona-Epidemie geben - unter anderem bei Geschäften, Museen, Zoos und Kinderspielplätzen. Der Ministerrat will am Samstag darüber beraten.

Schon ab Montag könnten im Saarland auch große Geschäfte unabhängig von ihrer Quadratmeterzahl wieder öffnen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte am Donnerstag an, dass man sich im Ministerrat einig sei, ein neues Konzept zur Öffnung des Handels beschließen zu wollen. Dies sei dann nicht mehr wie bisher an die 800 Quadratmeter gekoppelt, sondern an die Anzahl an Personen, die in das Geschäft hineinkommen dürfen. Ein entsprechender Beschluss soll laut Hans am Samstag (2. Mai) fallen.