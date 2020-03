Corona-Krise verschärft Situation von Obdachlosen

Mainz Etwa 8000 Obdachlose leben in Rheinland-Pfalz, ihre Lage ist ohnehin schwierig - nun kommt die Corona-Krise hinzu. Experten fordern dringend mehr Unterstützung für diese Menschen. Was kann helfen?

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage von Obdachlosen in Rheinland-Pfalz nach Ansicht von Hilfsorganisationen drastisch zugespitzt. Die Kommunen müssten dringend Pläne zur Versorgung Wohnungsloser mit Lebensmitteln und zur Unterbringung von Infizierten erstellen, forderte der Verein „Armut und Gesundheit“ in Mainz. Viele Kommunen hätten die Auszahlung von Tagessätzen an wohnungslose Hartz-IV-Empfänger eingestellt, sagte der Vorsitzende Gerhard Trabert. Tafeln und andere Hilfseinrichtungen seien geschlossen und Wohnheime überfüllt, unterstrich der Sozialmediziner.