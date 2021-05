Corona-Krise : Zum Essen rüber: Restaurants in Luxemburg dürfen öffnen

Nach dem bislang nur die Außengastronomie in Luxemburg geöffnet ist, dürfen nun auch die Innenbereiche der Restaurants aufmachen. Foto: dpa Foto: dpa/Matthias Bein

Luxemburg Nach monatelanger Schließung darf ab Sonntag auch der Innenbereich der Gastronomie in Luxemburg wieder öffnen. Der TV erklärt, worauf beim Restaurant-Besuch im Nachbarland geachtet werden muss.

Bislang dürfen in Luxemburg – genau wie in Deutschland – die Restaurants nur ihre Außenterrassen öffnen. Allerdings brauchen die Gäste dafür keinen negativen Corona-Test. Sie können sich einfach ohne Anmeldung auf einen freien Platz auf der Terrasse setzen. Wermutstropfen: Noch müssen die Gastwirte ihre Terrassen um 18 Uhr schließen. Das soll sich ab Sonntag ändern. Dann beginnt die Sperrstunde für die Gastronomie erst um 22 Uhr. Und: Von da an dürfen die Restaurants auch innen wieder Gäste bewirten. Voraussetzung ist aber, dass jeder, der im Restaurant essen will, vorher einen negativen Corona-Test vorzeigen oder vor dem Betreten des Lokals unter Aufsicht einen Selbsttest machen muss.

Ist es auch möglich, mit der Bescheinigung eines in Deutschland durchgeführten Schnelltests in ein Restaurant in Luxemburg zu gehen? Wir haben beim Gesundheitsministerium des Großherzogtums nachgefragt. Es sei grundsätzlich möglich, auch mit einer Testbescheinigung aus Deutschland in ein Restaurant in Luxemburg zu gehen, sagt eine Ministeriumssprecherin. Das könne der Nachweis eines negativen PCR-Test sein, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, ein Schnelltest, der von Personal aus dem Gesundheitswesen zertifiziert und nicht älter als 24 Stunden ist, oder ein Selbsttest, der vor Ort durchgeführt wird. Das Parlament müsse diesen Regelungen noch zustimmen, sagte die Ministeriumssprecherin.

Den Restaurants in Luxemburg würden 500 000 Selbsttests von der Regierung zur Verfügung gestellt. Schnelltestzentren wie in Deutschland gibt es im Nachbarland nicht. Allerdings soll es demnächst möglich sein, sich in einigen Apotheken auf Corona testen zu lassen und bei negativem Ergebnis eine entsprechende Bescheinigung zu erhalten. Für die Tests in den Apotheken soll eine Anmeldung erforderlich sein.