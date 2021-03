Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern : Wirtschaft fordert Öffnungen und erhöht Druck auf Dreyer

Trier/Mainz Verband: Land muss im Zweifel selbst vorpreschen.

Braun fordert eine „kluge Kombination aus Testen und Impfen“ um Öffnungen zu ermöglichen. „Die Annahme einiger Politiker, man könne durch Wirtschaftshilfen die Zeit des Lockdowns überbrücken, ist falsch. Unternehmer möchten selbstständig arbeiten, ihr Geschäft voranbringen und für ihre Kunden da sein. Ein Leben als Bittsteller ohne Perspektive ist für diese Bevölkerungsgruppe unerträglich“, betonte der LVU-Präsident. Den Weg, Einschränkungen an Inzidenzwerten festzumachen, halte er angesichts geringerer Belastung auf Intensivstationen, dem wirksamen Impfen von Risikogruppen und Tests in hoher Ziel „nicht mehr zielführend“. Lokale Ausbrüche – wie in einem Pflegeheim – dürften auch keine ganze Region mehr stilllegen. Auch ansonsten drängelt die Wirtschaft. Geht es nach Gereon Haumann, Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), soll die Außengastronomie sofort, spätestens aber 15. März, geöffnet werden, um das „Picknick in den Weinbergen“ wieder geordnet und mit Abstand und Kontakterfassung „in unseren Biergärten und auf den Terrassen“ zu ermöglichen. Hotels und Restaurants sollen eine Woche später, spätestens am 22. März, nach den Vorstellungen von Haumann öffnen, um „Osterbesuche geordnet nach den geübten Hygieneregeln“ zu ermöglichen. „Der Geduldsfaden ist kurz vorm Reißen“, sagt Gabriele Flach, Landeschefin des Tourismus- und Heilbäderverbandes, die im Einklang mit Impfen und Schnelltests eine Chance sieht, das Ostergeschäft zu ermöglichen. Private Reisen sollten wieder ab einem Inzidenzwert von unter 50 möglich sein, Landkreise und große Städte über Einschränkungen entscheiden, fordert der Verband, der die Landesregierung kritisiert. Zu wenig transparent sei die Aufteilung von Mitteln für den Tourismus, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen. Die Landesregierung habe zu in Aussicht gestellten 50 Millionen Euro noch keine vollständigen Informationen vorgelegt und müsse schneller in die Digitalisierung der Branche investieren. Kritik äußert der Verband auch daran, dass Dauer-Camping weiter verboten sei, wo es Nachbarländer bereits erlaubten.