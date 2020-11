Corona: Landtagswahl notfalls komplett eine Briefwahl

Bad Ems Wählen in der Pandemie: Die Abstimmung für den 18. Landtag soll im Extremfall auch zu 100 Prozent als Briefwahl möglich sein. Auffällig in Corona-Zeiten: Das Landeswahlgesetz kennt ein „Verhüllungsverbot“.

Die rheinland-pfälzische Landtagswahl könnte notfalls in einer weiter verschärften Corona-Krise zur Vermeidung von Ansteckungen auch komplett eine Briefwahl sein. Der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter Marcel Hürter geht nach wie vor vom 14. März 2021 als Wahltermin aus. „Eine Verschiebung der Landtagswahl ist nicht notwendig und nicht sinnvoll“, teilte er in Bad Ems der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Landeswahlleitung treffe vielfältige Vorsorge. So könne erstmals in der Geschichte von Rheinland-Pfalz mit dem Druck von 3,2 Millionen Briefwahlumschlägen „im Extremfall ein 100-prozentiger Briefwahlbedarf abgedeckt werden. Überzählige Umschläge können für die Bundestagswahl im September 2021 verwendet werden.“