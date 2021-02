Corona-Lockerungen: Hans sieht Saarland derzeit nicht bereit

Saarbrücken Die Corona-Fallzahlen im Saarland sind nach Einschätzung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) derzeit zu hoch für Lockerungen der Beschränkungen. „Dass die derzeit geltenden Maßnahmen grundsätzlich geeignet sind, um das Infektionsgeschehen positiv zu beeinflussen, zeigen die bundesweit sinkenden Zahlen.

Allerdings läuft die Entwicklung im Saarland in eine andere Richtung als die im Bund“, erklärte Hans am Freitag nach einem Gespräch mit Experten in Saarbrücken.