Pandemie : Corona-Neuinfektionen: Inzidenz in der Region sinkt weiter

Die bisherigen Corona-Maßnahmen scheinen zu wirken. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz ist in Rheinland-Pfalz weiter gesunken und liegt derzeit knapp über 100. In der Region sind die Zahlen deutlich besser.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist heute um 566 gestiegen. Das sind 95 mehr als am Montag, aber deutlich weniger als vor einer Woche.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche, ist weiter gefallen. Sie liegt laut Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 100,4. Am Montag lag sie bei 106.

In der Region liegt die Inzidenz weiterhin unter dem Landesschnitt. Zwar meldet das Landesuntersuchungsamt für den Kreis Trier-Saarburg einen leicht gestiegenen Wert. Doch mit 47,5 liegt er seit Tagen bereits deutlich unter 50. Noch niedriger ist der Wert nur in Zweibrücken mit 40,9. In Trier liegt die Inzidenz bei 52, in der Vulkaneifel bei 82,4, im Eifelkreis bei 52,5 und in Bernkastel-Wittlich bei 68,5.