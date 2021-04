Corona-Pandemie : Reisen und Shoppen ohne Test: Lockerungen für Geimpfte in Sicht

Trier/Berlin Beim Impfgipfel von Bund und Ländern soll über Lockerungen für Geimpfte und Genesene gesprochen werden. In drei Kreisen der Region Trier gelten weiter die strengen Notbremse-Regeln.

Auch wer bereits zwei Mal geimpft wurde, muss sich derzeit noch an all die strengen Corona-Regeln halten. Das könnte sich jedoch bald ändern. Lockerungen sind in Sicht. Das geht aus einem in der Regierung abgestimmten Eckpunktepapier hervor. Es dient als Vorbereitung für den für Montag geplanten Impfgipfel von Bund und Ländern.

(r.n.) Am Umweltcampus in Birkenfeld der Hochschule Trier ist ein Co 2 -Messgerät zum effektiven Schutz vor Corona entwickelt und bundesweit bereits 1000 Mal nachgebaut worden. Die Anleitung dafür steht jedem zur Verfügung.

Bereits seit Samstag greift auch in der Region die bundesweite Notbremse – und zwar im Vulkaneifelkreis, im Kreis Bernkastel-Wittlich und im Kreis Trier-Saarburg. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz mal kurz unter den kritischen Wert von 100 absackt – wie am Sonntag in Trier-Saarburg. Erst wenn der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen darunter bleibt, werden die nächtliche Ausgangssperre oder die strengeren Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben. Nur in Trier und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm geht das Leben derzeit ohne Notbremse weiter.