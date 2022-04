Corona : Quarantänepflicht bleibt doch - Ärzte sauer wegen Lauterbachs Schlingerkurs

Trier Bundesgesundheitsminister kassiert eigenen Beschluss. In Rheinland-Pfalz gibt es allerdings seit Januar keine Quarantäne-Anordnung mehr. Kontrollen finden auch kaum noch statt.

Rolle rückwärts von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten wird nicht kommen. Lauterbach hatte das am Dienstagabend im ZDF in der Talkshow Lanz angekündigt. Er habe einen Fehler gemacht, sagte der Minister. Am Montag hatte er noch verkündet, dass künftig die Isolation nach Corona-Infektion nicht mehr durch die Gesundheitsämter angeordnet werden soll. Damit sollten die Ämter entlastet werden.

Lauterbachs Hin und Her bei der Isolationspflicht sorgt für Kritik

In Gesundheitsämtern in der Region reagierte man verwundert auf Lauterbachs Hin und Her bei der Isolationspflicht. In Rheinland-Pfalz sei die Isolation bereits seit längerem in die Eigenverantwortung der Infizierten gestellt, sagt die Sprecherin der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Eine Anordnung der Gesundheitsämter gibt es laut entsprechender Landesverordnung bereits seit Ende Januar nicht mehr. Es besteht allerdings die gesetzliche Pflicht, dass jeder „Covid 19-Krankheitsverdächtige“ sich unverzüglich in Absonderung begeben müssen. Daher bedeute das Beibehalten der Isolationspflicht keine Mehrbelastung der Gesundheitsämter, sagt die Kreissprecherin. Eine Kontrolle, ob sich die Betroffenen an die Quarantäne halten, erfolgt aber, falls überhaupt, nur stichprobenartig per Telefon, heißt es von den Gesundheitsämtern. Man vertraue auf „die Einsichts- und Vernunftfähigkeit“, sagt eine Sprecherin der Kreisverwaltung Vulkaneifel. Nun befürchten die Gesundheitsämter allerdings, dass Lauterbach darauf bestehen könnte, dass die Gesundheitsämter die Isolation wieder anordnen müssen.