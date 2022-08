Regeln ab Herbst : Corona-Wirrwarr: Was die Länder wollen

Foto: dpa/Robert Michael

Mainz/Berlin Für die neuen Corona-Regeln ab Herbst fordern die Länder vom Bund Nachbesserungen. Streit gibt es insbesondere um die Frage, ob frisch Geimpfte und Genesene von einer möglichen Maskenpflicht befreit werden.

Die Gesundheitsminister der Länder fordern von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Änderungen an den geplanten Corona-Regeln für Herbst und Winter. Bei einer Sondersitzung der Gesundheitsminister am Dienstag gab es insbesondere Kritik an den geplanten Ausnahmen von der Maskenpflicht für „frisch“ Geimpfte.

Ausnahme von der Maskenpflicht für frisch Geimpfte oder Genesene wird kritisiert

Der Bund hatte vergangene Woche einen Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz ab Herbst vorgelegt. Darin sollen die Optionen für Corona-Regeln zwischen dem 1. Oktober und Anfang April 2023 festgelegt werden. Im Kern können die Länder wieder eine Maskenpflicht unter anderem in Restaurants verhängen. Lauterbachs Vorschlag sah bislang eine Ausnahme für jene vor, die entweder vor maximal drei Monaten geimpft worden oder genesen sind. Die Länder halten diese Regelung allerdings nicht für umsetzbar.

Die Ausnahmen und deren Kontrolle seien nicht klar geregelt, sagte der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium Denis Alt nach der Sitzung. Die Länder hätten deshalb sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass dieser Vorschlag schlecht zu handhaben sei. „Uns ist sehr wichtig, dass die Regeln klar sind“, so Alt, Zu einer Einigung kam es offenbar noch nicht. „Der Bund muss jetzt erstmal schauen, wie er mit der Ansage der Länder umgeht“, sagte Alt.

„Instrumentenkasten geht an Praxis vorbei“

Kritik hat auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband geäußert. Man begrüße zwar, dass es keine pauschalen branchenbezogenen Schließungen mehr geben soll. Allerdings könne man wieder einen „uneinheitlichen und unüberschaubaren Regelungsteppich erwarten“, so der rheinland-pfälzische Dehoga-Präsident Gereon Haumann. Der Instrumentenkasten gehe an der Praxis vorbei - insbesondere seien die Kontrollen bei dem derzeitigen Personalmangel in der Gastronomie nicht möglich.

Kritik aus der Ampel und Opposition an Impf-Ausnahme

Scharfe Kritik an Lauterbach kommt auch aus der rheinland-pfälzischen Ampel. Es sei nicht nachvollziehbar, dass sich die Menschen nun alle 90 Tage impfen lassen sollen, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis dem TV. Er begrüße aber, dass es keine Schulschließungen, Lockdowns und „unverhältnismäßige“ Ausgangssperren mehr geben werde. Grünen-Fraktionschef Bernhard-Braun sieht Lauterbachs Impf-Vorschlag weniger kritisch. Je nach Corona-Lage müsse man das Gesetz im Winter noch einmal ändern und gegebenenfalls sogar verschärfen.

Die Opposition im Landtag äußert Unverständnis über mögliche Impf-Ausnahmen. „Denn welchen Sinn soll es machen, frisch Geimpfte oder Genesene auszunehmen, wenn diese ebenfalls Infektionen übertragen können?, fragt der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid. Im Fall der Fälle müsse man stattdessen auf kostenlose Tests setzen.

Ob die Tests im Herbst und Winter jedoch wieder kostenlos werden, ist bislang noch nicht geregelt. Auch das hänge davon ab, wie der Bund auf den Vorschlag der Länder eingehe, sagte Alt.

Diese Regeln sind bislang geplant

Bis September muss der Bund das Infektionsschutzgesetz überarbeiten. Bislang sieht der Entwurf ab 1. Oktober bundesweit eine FFP-2-Maskenpflicht in Fern- und Flugverkehr vor. Diese gilt ebenso in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, zusätzlich ein Schnelltest. Darüber hinaus können die Länder eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, in öffentlich zugänglichen Innenräumen und der Gastronomie erlassen. Für die Schulen sollen medizinische Masken ab fünfter Klasse möglich sein.

Nach Landtagsbeschluss sollen die Länder auch eine verschärfte Maskenpflicht ohne Ausnahme in allen Bereichen verhängen dürfen, dazu ein Hygienekonzept, Abstandsgebot und Personenobergrenzen. Alt begrüßte, dass das Land ein ordentliches Instrumentarium ab dem Herbst habe. In dieser Zeit könne man aus der Erfahrung von einer schwierigen Infektionslage ausgehen.

Kriterien für neue Regeln sind noch unklar

„Wann und in welcher Form Rheinland-Pfalz im Herbst und im Winter Maßnahmen ergreift, lässt sich heute noch nicht sagen. Es gibt heute keine verlässlichen Prognosen, wie die Lage sich entwickeln wird“, sagte Alt. Ebenfalls unklar ist, anhand welcher Kriterien diese Regeln erlassen werden sollen - ein weiterer Streitpunkt bei der Gesundheitsministerkonferenz am Dienstag. Es soll eine Vielzahl an Kriterien wie die Belegung der Intensivstationen oder das Abwassermonitoring geben. Letzteres gehe allerdings nicht über Modellvorhaben hinaus und sei keine flächendeckende Lösung, kritisierte Alt.