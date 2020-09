Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz werden behutsam gelockert

Mainz Die bereits 11. Verordnung im Kampf gegen die Pandemie tritt kommende Woche in Kraft. Bei Veranstaltungen werden mehr Besucher erlaubt. Erleichterungen gibt es auch für Kinos und Einzelhandel.

Landesregierung und Kommunen in Rheinland-Pfalz haben am Freitag eine gemeinsame Herbst-Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschlossen, die einige bisherige Regeln behutsam lockert. „Die Menschen haben einen guten Umgang mit der Corona-Pandemie gefunden“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Kabinettssitzung am Freitag in Mainz. Es sei trotz der vielen Einschränkungen von Freiheitsrechten ein „großes Verdienst der Bevölkerung“, dass so etwas wie Alltag in der Pandemie eingetreten sei.