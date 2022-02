Pandemie : Rheinland-Pfalz kündigt Lockerung der Corona-Regeln an: Auswirkungen auf 2G im Handel, Kontaktbeschränkungen und Clubs

Die 2G-plus-Regel soll in Rheinland-Pfalz zum 4. März entfallen. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Mainz Das Land hat umfangreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt: Nächste Woche soll die 2G-Regel im Handel wegfallen. Auch für Gastronomie, Clubs, Kultur und bei Kontaktbeschränkungen soll es Erleichterungen geben.

Von Sebastian Stein und Bernd Wientjes

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Mittwoch umfangreiche Lockerungen der Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz angekündigt. Obwohl der Druck auf die Krankenhäuser noch immer groß sei, seien schrittweise Lockerungen verantwortbar, sagte sie. Dreyer will für die ersten Schritte allerdings die Bund-Länder-Konferenz in einer Woche für eine möglichst bundeseinheitliche Regelung abwarten. Konkret soll es in Rheinland-Pfalz dann folgende Lockerungen an drei Daten geben:

So werden die Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz gelockert

Als erstes soll die 2G-Regel (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene) im Handel ab kommender Woche Freitag, 18. Februar, aufgehoben werden. Das Tragen einer FFP2-Maske wird zwar empfohlen, ist aber nicht Pflicht.

Ebenfalls ab 18. Februar dürfen zu Großveranstaltungen im Außenbereich bis zu 10.000 Zuschauer oder 50 Prozent der Auslastung im Außenbereich. Im Innenbereich sollen dann wieder maximal 4000 Zuschauer oder eine Auslastung von 30 Prozent zugelassen sein.

2G-plus-Regel in der Gastronomie entfällt

Die 2G-plus-Regel (Zutritt für Geimpfte und Genesene mit Test und für Geboosterte ohne Test) in der Gastronomie soll zum 4. März enden. Es wird also kein Corona-Test mehr für Geimpfte und Genesene verlangt. Ungeimpfte haben allerdings weiterhin keinen Zutritt zu den Lokalen. Auch im Sport- und Freizeitbereich soll die 2G-plus-Regel dann nicht mehr nötig sein. Für körpernahe Dienstleistungen wie den Friseurbesuch gilt die 3G-Regel.

Ebenfalls zum 4. März fallen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte (derzeit dürfen sich maximal zehn Geimpfte öffentlich treffen) komplett weg.

Clubs dürfen ab 7. März wieder öffnen

Clubs und Diskotheken dürfen ab 7. März wieder öffnen. Dort soll aber weiterhin die 2G-plus-Regel gelten.

Für die Schulen ändert sich erst Mitte März etwas

Auch für die Schulen könnte es im März Erleichterungen geben. Nach den Winterferien soll es zunächst noch zwei Wochen lang bei den derzeitigen Regeln bleiben. Ab 14. März solle bei zurückgehenden Infektionszahlen die Testfrequenz sinken und schrittweise die Maskenpflicht am Platz entfallen, erklärte Dreyer. Eine genaue Regelung will das Land noch ausarbeiten.

Scheitelpunkt der Omikron-Welle nächste Woche erreicht

Zwar stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen noch immer, aber der Anstieg sei nicht mehr so dynamisch. Man erwarte, dass der Scheitelpunkt der Omikron-Welle in der nächsten Woche erreicht werde, so Dreyer. Dann sei belastbar absehbar, dass Krankenhäuser und kritische Infrastruktur Personalausfälle durch Infektionen und Quarantäne auch weiterhin so auffangen könnten, dass das öffentliche Leben aufrechterhalten werden könne. Es gebe derzeit keinen großen Druck auf den Intensivstationen, aber die Personallage sei angespannt, sagte die Ministerpräsidentin. Das Krankenhaus in Saarburg hat am Mittwoch etwa einen Aufnahmestopp für Patienten verkündet - unter anderem infolge von Corona-Infektionen beim Personal.

Der Fahrplan für das Frühjahr in Rheinland-Pfalz könnte sich laut Dreyer noch minimal ändern nach der Bund-Länder-Konferenz in einer Woche. Das Land dringt auf ein möglichst einheitliches Vorgehen der Bundesländer. In vielen Ländern aber gilt etwa die 2G-Regel schon länger nicht mehr. Dreyer will dennoch die Konferenz abwarten. Am 18. Februar solle die Regel aber „auf jeden Fall fallen“.