Corona-Regeln nicht eingehalten: FCK arbeitet Empfang auf

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern will die Vorkommnisse auf dem Betzenberg nach dem Derby-Sieg beim SV Waldhof Mannheim intern aufarbeiten. „Der emotionale und überwältigende Empfang unseres Mannschaftsbusses durch die FCK-Fans auf der Straße zum Betzenberg vor dem Stadion verlief in weiten Teilen, aber eben leider nicht zu 100 Prozent unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln“, teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit.

Die Pfälzer waren nach dem 2:0-Sieg in Mannheim am Samstag nach Kaiserslautern zurückgekehrt und dort von etwa 300 jubelnden Anhängern empfangen worden. Die Polizei und die Ordnungsbehörde der Stadt ermitteln, weil die Fans die Mindestabstände nicht einhielten und teilweise keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen.

Die Fans verhielten sich nach Polizeiangaben friedlich, „brannten aber bei der Ankunft des Mannschaftsbusses auf der Zufahrt zum Stadion Pyrotechnik ab“. Dabei sei es neben den Corona-Verstößen auch zu Behinderungen im Straßenverkehr gekommen. Der FCK beschäftigt sich nun mit den „nicht-Corona-konformen Handlungen im Rahmen seines Verantwortungsbereiches“.