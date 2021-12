Corona-Pandemie : Welche Corona-Regeln an Silvester 2021 in Rheinland-Pfalz gelten

Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Trier Im Dezember wurden die Corona-Regeln auch in Rheinland-Pfalz noch einmal verschärft. Besonders für Ungeimpfte ändern sich die Vorschriften. Was bedeutet das für Veranstaltungen an Silvester 2021?

Gemeinsam mit einer Gruppe Freunden aufs neue Jahr anstoßen und eine Silvesterparty feiern. Oder in einem Restaurant ein leckeres Essen genießen und dort ins neue Jahr feiern. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das alte Jahr hinter sich zu lassen. Doch was ist in einem Jahr möglich, in dem die Corona-Zahlen immer weiter steigen und die Regeln bundesweit Anfang Dezember verschärft wurden?

Diese Corona-Regeln gelten in Rheinland-Pfalz zu Silvester 2021

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hat die Landesregierung erneut Verschärfungen der Corona-Regeln beschlossen. Im Detail geht die Landesregierung auch über die Beschlüsse der Länderrunde Anfang Dezember hinaus. Die strengeren Kontaktbeschränkungen, die am 4. Dezember in Kraft getreten sind, gelten besonders für Ungeimpfte. Für Ungeimpfte bedeuten die Verschärfungen, dass sie sich nur noch mit Angehörigen ihres Hausstands und mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen.

Überall, wo in Innenräumen keine Masken getragen werden können, gilt die 2G-Plus-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben und vor dem Besuch in Restaurants, Kneipen, Hotels oder bei Sport im Innenbereich einen gültigen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht ist auch erlaubt.

Was bedeuten diese Corona-Regeln für eine private Silvesterfeier 2021?

Bei den aktuellen Corona-Regeln gibt es klare Unterschiede, was für Geimpfte und Ungeimpfte erlaubt ist. Dabei gilt die Regel, dass Ungeimpfte sich nur mit zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen dürfen. Kinder bis zum 14. Lebensjahr sind dabei ausgenommen.

In Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 350 gilt bei privaten Feiern und Zusammenkünften eine Teilnehmergrenze von 50 Personen (Geimpfte und Genesene) in Innenräumen und 200 Personen (Geimpfte und Genesene) im Außenbereich.

Was bedeuten die Corona-Regeln für Silvester im öffentlichen Raum?

Für geschlossene Räume gilt die 2G-Plus-Regel. Das gilt auch in der Gastronomie. Die Maskenpflicht gilt durchgängig, außer beim Verzehr von Speisen und Getränken. Erwachsene, die nicht geimpft oder genesen sind, erhalten auch mit einem aktuellen negativen Test keinen Zutritt.

Darf Feuerwerk zu Silvester verkauft werden?

Wie schon im vergangenen Jahr ist auch 2021 der Verkauf von Feuerwerk und Böllern zu Silvester verboten. Auf Plätzen mit viel Publikum soll es ein Feuerwerksverbot geben.

Wie können sich die Corona-Regeln bis Silvester 2021 noch ändern?