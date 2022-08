Neue Datengrundlage : Corona-Strategie im Herbst: Rheinland-Pfalz setzt künftig auf Abwasser statt Inzidenzwerte

Mainz/Trier Im Herbst will Rheinland-Pfalz auf die Überwachung von Abwasser als Frühwarnsystem für Corona-Wellen setzen. Die Inzidenz bilde die Infektionslage nicht mehr richtig ab, sagt das Gesundheitsministerium. Für 7 Millionen Euro entsteht ein Lager für Schutzausrüstung in Andernach.

Ein neuer Maßstab für die Überwachung der Corona-Infektionslage in Rheinland-Pfalz soll die Überwachung des Abwassers werden. „Die Inzidenz hat ausgedient“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Montag in Mainz. Dort hat das Land seine Corona-Pläne für Herbst und Winter vorgestellt. Demnach soll bis Oktober in 14 Kläranlagen im Land - unter anderem in Trier - das sogenannte Abwassermonitoring als „Frühwarnsystem“ eingeführt werden. Zwei Mal pro Woche werden dort Proben entnommen, um Art und Last der Viren zu untersuchen.