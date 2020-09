Corona in Luxemburg : Politik und Wirtschaft kritisieren, dass Luxemburg wieder Risikogebiet ist

EXTRA

Am Dienstag will Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder über Folgerungen aus den wieder steigenden Corona-Zahlen beraten. Zuletzt gab es in Deutschland immer wieder Tage mit mehr als 2000 Neuinfektionen. Ein neuer Höchststand seit April wurde mit 2507 neuen Infektionen am Samstag erreicht. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut 1411 Corona-Fälle.