Corona: RKI stuft Elsass und Lothringen als Risikogebiet ein

Berlin Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft die an Deutschland grenzenden ostfranzösischen Gebiete Elsass und Lothringen als Coronavirus-Risikogebiet ein. Auch die Region Champagne-Ardenne, die eine Grenze mit Belgien teilt, gelte nun als Risikogebiet, gab das RKI am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt.

Die drei Gebiete bilden zusammen die Region Grand Est. Sie grenzt an das Saarland, an Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) sprach am Mittwoch von rund 18 000 Pendlern aus der Region. Risikogebiete sind nach RKI-Angaben Gegenden, in denen eine fortgesetzte Virus-Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Das Institut hatte am Dienstag ganz Italien zum Risiko-Gebiet erklärt. Schon länger gilt diese RKI-Einstufung für Provinzen in China und Südkorea sowie den Iran.