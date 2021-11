Corona-Schutzimpfung: Anmeldung in acht Impfzentren möglich

Mainz Die Rheinland-Pfälzer können sich von diesem Donnerstag an für eine Corona-Schutzimpfung in einem von acht wieder eröffneten Impfzentren anmelden. Möglich sind sowohl Erst- und Zweitimpfungen, als auch Auffrischungsimpfungen (Booster), wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Mit dabei sind die Impfzentren im Landkreis Mainz-Bingen, in Neustadt an der Weinstraße, in Trier, in Koblenz, in Ludwigshafen, in Germersheim, im Rhein-Lahn-Kreis und in Kaiserslautern. Das Mainzer Impfzentrum bereitet sich darauf vor, bald auch wieder die Spritze gegen Corona anbieten zu können. Der gelbe Impfpass muss mitgebracht werden. Es sei möglich, einen QR-Code zu bekommen, hieß es im Gesundheitsministerium.