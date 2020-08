Soziales : Das Geld ist da und (fast) keiner will es

ARCHIV - 14.08.2019, Sachsen, Dresden: Zahlreiche Teilnehmer machen während eines Yoga-Kurses beim "Palaissommer" im Japanischen Palais auf einer Wiese Übungen. Yoga ist populär, Übungen wie Kobra, Krieger und Co sind Millionen Menschen vertraut. Doch droht christlichen Yoga-Anhängern Ungemach? Die Orthodoxe Kirche in Griechenland und Zypern glaubt: ja. (zu dpa "Sonnengruß mit Seelenklau? Orthodoxe Christen machen gegen Yoga Front") Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Robert Michael

Trier Zehn Millionen Euro wollte das Land Vereinen in Not zahlen. Der TV hat nachgeforscht, warum nur ein Bruchteil beantragt wurde.

Manchmal, da passen Dinge partout nicht zusammen. „Wir sind ein bisschen sprachlos“, sagt Christof Palm, kommissarischer Hauptgeschäftsführer des Landessportbund Rheinland-Pfalz. Bei einer großen Umfrage unter Sportvereinen hatten im April noch 25 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich durch die Corona-Krise existenziell bedroht fühlen. Doch nur ein winziger Bruchteil hat inzwischen Geld aus dem „Schutzschild für Vereine in Not“ beantragt, den das Land aufgelegt hatte.

Bis zu 12 000 Euro können Vereine, denen Zahlungsunfähigkeit droht, dort einmalig bekommen.

Klingt doch verlockend, könnte man denken! Vor allem in Zeiten, in denen Training, Workshops, Feste, Konzerte und Veranstaltungen aller Art ausfallen müssen, Einnahmen wegbrechen und neue Mitglieder nicht gerade Schlange stehen.

Doch dann ist da die Realität: Von den rund 40 000 rheinland-pfälzischen Vereinen haben lediglich rund 250 – das sind 0,6 Prozent – beim Land um Hilfe gebeten. Und nur ein Teil davon hat diese Hilfe dann auch erhalten. Ist an die Auszahlung des Hilfsgelds laut Palm doch die Bedingung geknüpft, dass die Vereine all ihre Rücklagen zuvor aufgebraucht haben müssen.

Woran aber liegt es, dass viele sich gar nicht erst die Mühe machen, einen Antrag zu stellen? Geht es den Vereinen gar nicht so schlecht? Sind die Hürden zu hoch? Die Anträge zu kompliziert und bürokratisch? Das Ganze gar nicht bekannt? Oder haben andere einfach bessere Hilfsangebote? Der Landessportbund will all dem mit einer weiteren großen Umfrage auf den Grund gehen. Die TV-Recherche zeigt jetzt schon: Es gibt viele gute Gründe.

Und auch andere Hilfsangebote. So hat alleine die Stadt Trier 315 000 Euro Soforthilfe an rund 90 Vereine ausgezahlt (Stand 20. August). Also deutlich mehr Geld, als Vereine aus dem Schutzschild des Landes bekommen haben.

„Wobei man sagen muss: Das wird bei uns auch aus Landesmitteln finanziert“, erklärt Triers Pressesprecher Michael Schmitz. Die Landesregierung habe der Stadt ja gleich zu Beginn der Corona-Krise Sondermittel bereitgestellt. 600 000 Euro davon fließen für Vereinsleben, Soziales, Kultur und Sport. Die Voraussetzung, dass Vereine bereits kurz vorm Bankrott stehen müssen, um etwas zu bekommen, entfällt in Trier. Auch scheint das Antragsverfahren deutlich unkomplizierter zu sein. Vielleicht sei die Stadt aber auch einfach der „geborene“ Ansprechpartner für Vereine, mutmaßt Schmitz.

Michael Schons vom Musikverein Lyra Tawern hat vor einigen Wochen einen Antrag auf Landeshilfe ausgefüllt und abgeschickt. Auf die Antwort wartet er noch. Allzu große Hoffnungen macht er sich nicht, da der Verein – noch – Geld auf der hohen Kante hat. Allerdings ist jetzt schon absehbar, dass das irgendwann weg ist. „Die Defizite werden entstehen“, sagt Schons. Denn die Kirmes, die für die kommenden zwei Jahre frisches Geld für Dirigenten, Noten, Reparaturen oder Musikunterricht bringen sollte, ist ausgefallen.

Schons glaubt, dass der Antragsbogen des Landes (der im Juni bereits vereinfacht wurde) viele abschrecken könnte. Nicht nur, weil er komplex ist, viel Arbeit und Rechnerei bedeutet, sondern auch, weil er „an Eides statt“ ausgefüllt werde. „Wir machen das alles ehrenamtlich. Das ist gar nicht so einfach“, sagt Schons.

Unter anderem werden Antragssteller unmissverständlich darauf hingewiesen, dass „leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben“ eine Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug zur Folge haben können. Vielleicht lässt mancher da aus Angst, bei den Berechnungen etwas falsch zu machen, lieber gleich die Finger davon.

Nicht nur wegen des Aufwands hat der Musikverein Trier-Irsch sich entschieden, kein Hilfsgeld zu beantragen. Sondern auch, um anderen den Vortritt zu lassen. „Es gibt sicher andere, die es noch schwerer haben“, sagt der Vorsitzende Georg Roth. Um die 5000 Euro an Einnahmen seien weggebrochen, weil Konzerte und Feste ausfallen. Einen Teil davon habe ein Zuschuss der Volksbank aufgefangen und die laufenden Kosten könne der Verein aus Mitgliedsbeiträgen decken. Ein kleiner Trost: Anders als in Tawern können die Irscher Musiker wieder proben. Auf dem Schulhof oder im Pfarrgarten, um die drei Meter Abstand einhalten zu können. Zum Leid mancher Anwohner – „eine Probe ist ja kein Konzert“, sagt Roth, da müsse man Passagen öfter wiederholen. Und das geplante Konzert? Das wurde zunächst auf Mai verschoben. Und dann ganz abgesagt.

Dann gibt es noch Vereine, die einfach keine Hilfe benötigen. „Wir haben das Glück, dass wir gut gewirtschaftet haben, über Rücklagen verfügen und neue Mitglieder gewinnen konnten“, sagt Claudia Pütz vom Polizeisportverein Wengerohr. Die allermeisten Kurse finden inzwischen wieder statt und sie seien auch gut gebucht. Nur mit dem Aufnehmen neuer Mitglieder ist der Verein noch zurückhaltend – auch wegen des Platzes. Um die ­Aerosolbelastung möglichst gering zu halten, stehen den Sportlern in der 580 Quadratmeter großen Halle jeweils 20 Quadratmeter pro Person zur Verfügung.

Egal ob Blasmusik oder Yoga – die Corona-Pandemie stellt Vereine vor riesige Herausforderungen. Und bringt auch finanzielle Nöte mit sich. Foto: picture alliance / dpa/Hendrik Schmidt