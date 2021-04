Corona : Nach Covid-Erkrankung: „Ich muss mir alles aufschreiben“

Rainer Kordel, Leiter des Eifeltierheims Altrich, hatte Covid-19 und leidet weiter unter den Spätfolgen. Er wird sauer, wenn Menschen die Krankheit verharmlosen. Foto: TV/Katharina de Mos

Trier Der Leiter des Eifeltierheims Altrich leidet seit einem halben Jahr unter Corona-Spätfolgen. Unter anderem unter „Corona-Demenz“. Und er ist wütend.

Rainer Kordel ist ein großer, kräftiger Mann, Typ gutmütiger Bär. Auf seinem Schreibtisch steht ein Katzenkörbchen, an der Wand hängen Katzenbilder. Ein Mann, dem man sofort abkaufen würde, dass er keiner Fliege was zuleide tut. Doch manche Menschen machen den Leiter des Eifeltierheims Altrich richtig wütend. „Da krieg’ ich Puls!“, sagt er.

Wie so oft, wenn jemand aktuell „Puls kriegt“, geht es um das Thema Corona. „Ich kann es nicht akzeptieren, wenn dumme Menschen erzählen: ,Corona ist doch nur eine Grippe’“, sagt Kordel, der vor rund einem halben Jahr selbst an Covid-19 erkrankte und noch immer mit den Folgen kämpft. Dabei findet er: „Ich selbst habe Glück gehabt“. Derjenige, bei dem er und seine Familie sich über mehrere Ecken ansteckten, sei gestorben. So wie täglich Hunderte Menschen an Covid-19 sterben.

Erst jetzt, ein halbes Jahr nach der Infektion, die „blitzschnell ging“ trotz Abstands „in einem Riesen-Raum“ geht es Kordel allmählich ein bisschen besser. Das auffälligste Symptom, unter dem er und seine Familie anfangs litten, waren immense Rückenschmerzen. Zudem hatte Kordel eine doppelte Lungenentzündung, war kurzatmig, zutiefst erschöpft, schwitzte so stark, dass er mehrfach täglich duschen musste. Wie ein Preisboxer habe er immer ein Handtuch um die Schultern gehabt. Und dann war da das nächtliche Herzrasen und dieser Geschmack im Mund, „wie schales Bier“. Drei Wochen lag er zu Hause komplett flach. Dann kehrte er langsam, sehr langsam in einen neuen Alltag zurück.

Das auffälligste Symptom, unter dem er seitdem noch immer leidet, nennt Kordel „Corona-Demenz“. Er, der den Namen und die Charakterzüge jeder einzelnen Katze im Tierheim kennt, hat seit seiner Erkrankung enorme Probleme, sich neue Informationen zu merken.

„Du kriegst fünf Sachen erzählt, und wenn du Glück hast, kannst du dir zwei behalten“, sagt der 53-Jährige. Eines Tages berichtete ihm eine Mitarbeiterin, was aus einem bestimmten Kaninchen wurde, wie es nun heiße und wo es nun sei. Und er fragte sich nur: „Welches Kaninchen?“

In vielen Fällen vergesse er nicht nur, was ihm gesagt wurde. Er vergesse auch, dass Menschen überhaupt vor ihm standen, um ihm etwas zu erzählen. „Ich musste mir alles aufschreiben, jeden Pup“, sagt Kordel, der dazu überging, sich vor Telefonaten nochmals alles durchzulesen, was er nach früheren Gesprächen notiert hatte.

Den Begriff „Corona-Demenz“ gibt es zwar offiziell nicht. Das Problem, mit dem der Altricher Tierheimleiter kämpft, ist allerdings unter Post-Corona-Patienten weit verbreitet. So berichtet das deutsche Ärzteblatt in seiner aktuellen Ausgabe über eine Meta-Analyse von Studien mit insgesamt fast 50 000 Teilnehmern, der zufolge 80 Prozent aller Sars-Cov-2-Infizierten unter Langzeitsymptomen leiden. 27-Prozent von ihnen klagten über Aufmerksamkeitsdefizite und 16 Prozent über Gedächtnisschwierigkeiten.

Inzwischen kann sich Kordel zwar vier von fünf Dingen merken. Aber trotzdem: Ist das alles nicht sehr beunruhigend? Er sei er nicht der Typ dafür, sich große Sorgen zu machen, sagt der Eifeler. „Wenn es so ist, dann ist es so.“

Auch diverse andere typische Post-Corona-Symptome machen dem 53-Jährigen zu schaffen. Die Kurzatmigkeit. Die Erschöpfung. „Ich gehe mit einem Einkaufswägelchen wie mit einem Rollator durchs Geschäft und brauche fast die vierfache Zeit. Wenn ich beim Auto bin, bin ich plätschnass geschwitzt.“ Neulich habe er 100 Quadratmeter Rasen gemäht und war danach „fix und alle“. Die Allergien und Gelenkschmerzen, die er schon immer hatte, haben sich stark verschlechtert. Ohne Cortison gehe nun nichts mehr. Er sei nach einem halben Jahr auf 60 Prozent seiner früheren Leistungsfähigkeit, schätzt er.

Mehr als zwei Monate lang konnte er nicht ins Tierheim kommen. Länger habe er noch nie gefehlt. „Zum Glück habe ich so gute Mitarbeiter“, sagt Kordel.