Corona-Pläne in Rheinland-Pfalz : Wirrwarr um neue Regeln: Was gilt für den Sport im Land?

Trier Zwar gelten seit Mittwoch einige Lockerungen in Rheinland-Pfalz. Doch manche Regeln des Stufenplans sind sehr kompliziert.

Die Nachfrage nach Corona-Schnell- und Selbsttests wird in den kommenden Wochen im Land vermutlich stark steigen. Der von der Landesregierung am Dienstag vorgestellte Perspektivplan sieht bis Fronleichnam Öffnungen in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport vor. Doch viele Lockerungen sind an Corona-Tests geknüpft. Etwa Übernachtungen in Hotels oder Jugendherbergen; dort müssen sich Gäste während des Aufenthalts alle 48 Stunden erneut testen. Auch wenn die Innenbereiche der Restaurants ab nächste Woche in den Regionen, in denen die Inzidenz unter 50 liegt, öffnen dürfen, brauchen die Gäste einen negativen Test, genau wie derzeit bereits bei der Nutzung der Außengastronomie. In der zweiten Stufe des Perspektivplans dürfen ab nächste Woche Freitag auch wieder Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Zuschauern im Freien stattfinden. Auch Sportveranstaltungen sind wieder mit Publikum (ebenfalls maximal 100 Zuschauer) möglich. Aber: Wer zu Konzerten oder Sportevents gehen will, braucht einen negativen Corona-Test.