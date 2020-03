Corona-Tests bei Schülern aus Germersheim negativ

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild.

Germersheim Schüler aus Germersheim, die auf Skireise in Südtirol waren, können erst einmal aufatmen: Ihre Corona-Testergebnisse sind negativ. Das teilte die Kreisverwaltung Germersheim am Samstagabend mit. Das Gesundheitsamt hatte am Freitag bei acht Schülern der Gruppe Abstriche genommen.



